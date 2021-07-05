Нападающий Иван Дроздов покидает минское «Динамо»
12:45
Нападающий Иван Дроздов покидает «Динамо» из Минска. Контракт с форвардом расторгнут по соглашению сторон, сообщает сайт клуба.
В минувшем сезоне Дроздов за команду сыграл 14 матчей без набранных очков. Затем был командирован в «Юность-Минск», где провел в общей сложности 20 игр и заработал 12 (4+8) баллов, став чемпионом Белоруссии.
Всего в КХЛ Дроздов сыграл 93 матча, набрав 13 (3+10) баллов при показателе полезности «-15».
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/napadayushchiy-ivan-drozdov-pokidaet-dinamo/
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