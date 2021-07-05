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Оскар Данск стал новым вратарем «Спартака»

12:25
Оскар Данск. Фото ХК «Вегас».
Оскар Данск. Фото ХК «Вегас».
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Хоккейный клуб «Спартак» подписал двухлетний контракт со шведским вратарем Оскаром Данском, сообщает сайт клуба.

Лучший вратарь молодежного чемпионата мира-2014 провел последние четыре сезона в системе «Вегаса», сыграв в НХЛ при этом только 6 матчей.

В минувшем сезоне 27-летний Данск принял участие в одной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором одержал победу при 86,2 проценте отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,91.

За «Хендерсон» в АХЛ шведский вратарь отыграл 11 матчей, в которых одержал шесть побед при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,99.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/events/oskar-dansk-novyy-vratar-spartaka/

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Иван Шитик все материалы автора

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