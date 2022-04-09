Языджи продлил голевую серию в РПЛ до рекордных шести игр

Нападающий ЦСКА Юсуф Языджи в проигранном матче с «Химками» (2:4) в 24-м туре Тинькофф РПЛ реализовал пенальти и продлил голевую серию до шести игр.

С момента дебюта в премьер-лиге турок ни разу не покидал поле без забитого мяча. Языджи обновил свой же дебютантский рекорд. По четыре стартовых встречи были голевыми для Олега Гарина из «Океана», Андрея Штолцерса из «Спартака» и главного преследователя Юсуфа француза Вильсона Изидора из «Локомотива».

Футболисты, которые забивали минимум в трех дебютных матчах чемпионата России

Сезон Игрок Команда Матчи Серия 2021/22 Юсуф Языджи ЦСКА Спартак (г) — 2:0, Нижний Новгород (д) — 1:0, Локомотив (г) — 2:1, Рубин (д) — 6:1**, Урал (д) — 2:2, Химки (г) — 2:4 6 1992 Олег Гарин Океан Локомотив (г) — 1:2, Спартак Вл (д) — 2:1, Динамо Ст (д) — 2:0, Факел (г) — 1:0 4 2000 Андрей Штолцерс Спартак Локомотив (г) — 2:3, Кр.Советов (д) — 1:2, ЦСКА (г) — 1:2, Сатурн (д) — 3:0 4 2021/22 Вильсон Изидор Локомотив Химки (д) — 3:2, ЦСКА (д) — 1:2. Ахмат (г) — 3:2, Спартак (д) — 1:0 4 2014/15 Аблай Мбенг Терек Ростов (г) — 1:0, Спартак (д) — 4:2*, Арсенал (г) — 1:1 3

* Оформил дубль.

** Оформил хет-трик.