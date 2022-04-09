Языджи продлил голевую серию в РПЛ до рекордных шести игр
Нападающий ЦСКА Юсуф Языджи в проигранном матче с «Химками» (2:4) в 24-м туре Тинькофф РПЛ реализовал пенальти и продлил голевую серию до шести игр.
С момента дебюта в премьер-лиге турок ни разу не покидал поле без забитого мяча. Языджи обновил свой же дебютантский рекорд. По четыре стартовых встречи были голевыми для Олега Гарина из «Океана», Андрея Штолцерса из «Спартака» и главного преследователя Юсуфа француза Вильсона Изидора из «Локомотива».
Футболисты, которые забивали минимум в трех дебютных матчах чемпионата России
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Серия
|
2021/22
|
Юсуф Языджи
|
ЦСКА
|
Спартак (г) — 2:0, Нижний Новгород (д) — 1:0, Локомотив (г) — 2:1, Рубин (д) — 6:1**, Урал (д) — 2:2, Химки (г) — 2:4
|
6
|
1992
|
Олег Гарин
|
Океан
|
Локомотив (г) — 1:2, Спартак Вл (д) — 2:1, Динамо Ст (д) — 2:0, Факел (г) — 1:0
|
4
|
2000
|
Андрей Штолцерс
|
Спартак
|
Локомотив (г) — 2:3, Кр.Советов (д) — 1:2, ЦСКА (г) — 1:2, Сатурн (д) — 3:0
|
4
|
2021/22
|
Вильсон Изидор
|
Локомотив
|
Химки (д) — 3:2, ЦСКА (д) — 1:2. Ахмат (г) — 3:2, Спартак (д) — 1:0
|
4
|
2014/15
|
Аблай Мбенг
|
Терек
|
Ростов (г) — 1:0, Спартак (д) — 4:2*, Арсенал (г) — 1:1
|
3
* Оформил дубль.
** Оформил хет-трик.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|3 - 1
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|9.04
|15:00
|
Трактор – Металлург
|0 : 6