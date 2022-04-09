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ЦСКА впервые в истории проиграл «Химкам»

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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В 24-м туре чемпионата России «Химки» победили ЦСКА (4:2) и прервали девятиматчевую безвыигрышную серию в противостоянии с армейцами.

Ранее химчанам удавалось добиться четырех ничьих (дважды при Владимире Казаченке, по разу — при Игоре Черевченко и Игоре Ющенко) при пяти неудачах.

Матчи «Химок» и ЦСКА в чемпионатах России

Дата

Стадион

Тренер «Химок»

Тренер ЦСКА

Счет

Голы

08.04.2007

Родина

Владимир Казаченок

Валерий Газзаев

1:1

Воробьев — Красич

29.07.2007

Динамо

Владимир Казаченок

Валерий Газзаев

0:0

-

11.05.2008

Динамо

Игорь Ющенко

Валерий Газзаев

3:4

Низамутдинов-2, Чех — Красич, Игнашевич, Дзагоев, Дуду

05.10.2008

Арена Химки

Сергей Юран

Валерий Газзаев

1:2

А.Березуцкий, в свои ворота — А.Березуцкий, Мамаев

19.04.2009

Арена Химки

Константин Сарсания

Зико

0:3

Красич-3

22.08.2009

Лужники

Константин Сарсания

Зико

1:2

Антипенко — Нецид, Красич

08.08.2020

Арена Химки

Дмитрий Гунько

Виктор Гончаренко

0:2

Кучаев, Дзагоев

06.12.2020

ВЭБ Арена

Игорь Черевченко

Виктор Гончаренко

2:2

Кухарчук, Мирзов — Влашич, Шкурин

21.11.2021

ВЭБ Арена

Игорь Ющенко

Алексей Березуцкий

0:0

-

09.04.2022

Арена Химки

Сергей Юран

Алексей Березуцкий

4:2

Руденко-2, Садыгов, Сабович — Ушаков, Юсуф Языджи

Итого: +1=4-5, мячи 12-18.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Футбол
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
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10.04 19:30
Ростов – Локомотив
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