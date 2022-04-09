ЦСКА впервые в истории проиграл «Химкам»
В 24-м туре чемпионата России «Химки» победили ЦСКА (4:2) и прервали девятиматчевую безвыигрышную серию в противостоянии с армейцами.
Ранее химчанам удавалось добиться четырех ничьих (дважды при Владимире Казаченке, по разу — при Игоре Черевченко и Игоре Ющенко) при пяти неудачах.
Матчи «Химок» и ЦСКА в чемпионатах России
|
Дата
|
Стадион
|
Тренер «Химок»
|
Тренер ЦСКА
|
Счет
|
Голы
|
08.04.2007
|
Родина
|
Владимир Казаченок
|
Валерий Газзаев
|
1:1
|
Воробьев — Красич
|
29.07.2007
|
Динамо
|
Владимир Казаченок
|
Валерий Газзаев
|
0:0
|
-
|
11.05.2008
|
Динамо
|
Игорь Ющенко
|
Валерий Газзаев
|
3:4
|
Низамутдинов-2, Чех — Красич, Игнашевич, Дзагоев, Дуду
|
05.10.2008
|
Арена Химки
|
Сергей Юран
|
Валерий Газзаев
|
1:2
|
А.Березуцкий, в свои ворота — А.Березуцкий, Мамаев
|
19.04.2009
|
Арена Химки
|
Константин Сарсания
|
Зико
|
0:3
|
Красич-3
|
22.08.2009
|
Лужники
|
Константин Сарсания
|
Зико
|
1:2
|
Антипенко — Нецид, Красич
|
08.08.2020
|
Арена Химки
|
Дмитрий Гунько
|
Виктор Гончаренко
|
0:2
|
Кучаев, Дзагоев
|
06.12.2020
|
ВЭБ Арена
|
Игорь Черевченко
|
Виктор Гончаренко
|
2:2
|
Кухарчук, Мирзов — Влашич, Шкурин
|
21.11.2021
|
ВЭБ Арена
|
Игорь Ющенко
|
Алексей Березуцкий
|
0:0
|
-
|
09.04.2022
|
Арена Химки
|
Сергей Юран
|
Алексей Березуцкий
|
4:2
|
Руденко-2, Садыгов, Сабович — Ушаков, Юсуф Языджи
Итого: +1=4-5, мячи 12-18.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0