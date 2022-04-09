ЦСКА впервые в истории проиграл «Химкам»

В 24-м туре чемпионата России «Химки» победили ЦСКА (4:2) и прервали девятиматчевую безвыигрышную серию в противостоянии с армейцами.

Ранее химчанам удавалось добиться четырех ничьих (дважды при Владимире Казаченке, по разу — при Игоре Черевченко и Игоре Ющенко) при пяти неудачах.

Матчи «Химок» и ЦСКА в чемпионатах России

Дата Стадион Тренер «Химок» Тренер ЦСКА Счет Голы 08.04.2007 Родина Владимир Казаченок Валерий Газзаев 1:1 Воробьев — Красич 29.07.2007 Динамо Владимир Казаченок Валерий Газзаев 0:0 - 11.05.2008 Динамо Игорь Ющенко Валерий Газзаев 3:4 Низамутдинов-2, Чех — Красич, Игнашевич, Дзагоев, Дуду 05.10.2008 Арена Химки Сергей Юран Валерий Газзаев 1:2 А.Березуцкий, в свои ворота — А.Березуцкий, Мамаев 19.04.2009 Арена Химки Константин Сарсания Зико 0:3 Красич-3 22.08.2009 Лужники Константин Сарсания Зико 1:2 Антипенко — Нецид, Красич 08.08.2020 Арена Химки Дмитрий Гунько Виктор Гончаренко 0:2 Кучаев, Дзагоев 06.12.2020 ВЭБ Арена Игорь Черевченко Виктор Гончаренко 2:2 Кухарчук, Мирзов — Влашич, Шкурин 21.11.2021 ВЭБ Арена Игорь Ющенко Алексей Березуцкий 0:0 - 09.04.2022 Арена Химки Сергей Юран Алексей Березуцкий 4:2 Руденко-2, Садыгов, Сабович — Ушаков, Юсуф Языджи

Итого: +1=4-5, мячи 12-18.