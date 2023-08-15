Новичок «Авангарда» Мартынов назвал самых быстрых игроков КХЛ

Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов ответил на вопрос о том, кого считает самыми скоростными игроками КХЛ.

— Один из генеральных менеджеров КХЛ в анонимном опросе «СЭ» назвал вас самым быстрым игроком лиги. Кого вы можете выделить?

— Ваньку Телегина. Если он разгонится, то его вообще не остановить. Плюс могу выделить наших молодых ребят. Если брать соперников, то выделяется Сергей Гончарук. А из белорусов Ванька Дроздов — очень резвый парень.