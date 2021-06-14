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Нападающий Аносов покинул минское «Динамо»

17:16
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Минское «Динамо» на официальном сайте сообщило о расставании с нападающим Артемом Аносовым.

21-летний форвард перешел в минское «Динамо» в августе 2019 года. В КХЛ он провел 18 игр, в которых отметился двумя голевыми передачи.

По итогам 17-й недели сезона-2019/20 был признан лучшим новичком, когда сделал два ассиста в двух матчах.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/anosov-pokidaet-minskoe-dinamo/

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