Нападающий Аносов покинул минское «Динамо»

Минское «Динамо» на официальном сайте сообщило о расставании с нападающим Артемом Аносовым.

21-летний форвард перешел в минское «Динамо» в августе 2019 года. В КХЛ он провел 18 игр, в которых отметился двумя голевыми передачи.

По итогам 17-й недели сезона-2019/20 был признан лучшим новичком, когда сделал два ассиста в двух матчах.