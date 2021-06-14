Нападающий Аносов покинул минское «Динамо»
17:16
Минское «Динамо» на официальном сайте сообщило о расставании с нападающим Артемом Аносовым.
21-летний форвард перешел в минское «Динамо» в августе 2019 года. В КХЛ он провел 18 игр, в которых отметился двумя голевыми передачи.
По итогам 17-й недели сезона-2019/20 был признан лучшим новичком, когда сделал два ассиста в двух матчах.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/anosov-pokidaet-minskoe-dinamo/
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