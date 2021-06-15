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«Автомобилист» рассказал о подготовке команды к новому сезону КХЛ

10:02
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«Автомобилист» в Instagram рассказал о подготовке клуба к новому сезону регулярного чемпионата КХЛ.

28 июня команда выйдет из отпуска и пройдет полное обследование, после чего отправится на первый тренировочный сбор 2 июля. В планах также участие в предсезонном Кубке «Салавата Юлаева» (26 июля — 1 августа) и турнире в Туле (21-28 августа).

Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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