«Автомобилист» рассказал о подготовке команды к новому сезону КХЛ

«Автомобилист» в Instagram рассказал о подготовке клуба к новому сезону регулярного чемпионата КХЛ.

28 июня команда выйдет из отпуска и пройдет полное обследование, после чего отправится на первый тренировочный сбор 2 июля. В планах также участие в предсезонном Кубке «Салавата Юлаева» (26 июля — 1 августа) и турнире в Туле (21-28 августа).

Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября.