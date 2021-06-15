«Автомобилист» рассказал о подготовке команды к новому сезону КХЛ
10:02
«Автомобилист» в Instagram рассказал о подготовке клуба к новому сезону регулярного чемпионата КХЛ.
28 июня команда выйдет из отпуска и пройдет полное обследование, после чего отправится на первый тренировочный сбор 2 июля. В планах также участие в предсезонном Кубке «Салавата Юлаева» (26 июля — 1 августа) и турнире в Туле (21-28 августа).
Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября.
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