Нападающий «Амура» Лихачев: «Когда конкуренты выигрывают, нас это подстегивает»
Нападающий «Амура» Ярослав Лихачев в интервью «СЭ» рассказал о борьбе хабаровчан за плей-офф после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:4).
— Начали игру с 2:0, чего не хватило, чтобы довести до победы?
— Думали, что игра на нашей стороне. Но после этого где-то неправильно сыграли, допустили ошибки и пропустили два быстрых гола. Так нельзя играть.
— Как ты решился на лакросс?
— Я в принципе часто пробую, мне кажется, это был самый близкий к голу за весь сезон. Где-то шайбу не поднимал, где-то улетала.
— Видели уже, что конкуренты выиграли?
— Да.
— Насколько нервирует эта гонка?
— Мы в целом не так часто смотрим в таблицу. На каждый матч выходим с задачей забрать два очка, а в конце дня уже смотрим в таблицу. Конечно, когда конкуренты выигрывают, нас это тоже подстегивает.
«Амур» занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 64 очка.
|Западная конференция
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|П
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|СКА
|62
|45
|17
|95
|2
|ЦСКА
|61
|38
|23
|84
|3
|Торпедо
|61
|39
|22
|83
|4
|Локомотив
|62
|37
|25
|82
|5
|Динамо М
|60
|35
|25
|79
|6
|Витязь
|61
|32
|29
|72
|7
|Северсталь
|61
|26
|35
|64
|8
|Динамо Мн
|62
|25
|37
|63
|9
|Спартак
|61
|26
|35
|60
|10
|Куньлунь
|62
|21
|41
|48
|11
|Сочи
|60
|7
|53
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Металлург
|61
|32
|29
|75
|4
|Автомобилист
|60
|33
|27
|75
|5
|Авангард
|60
|33
|27
|73
|6
|Сал. Юлаев
|61
|32
|29
|73
|7
|Адмирал
|61
|30
|31
|69
|8
|Амур
|61
|28
|33
|64
|9
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|10
|Трактор
|62
|27
|35
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|10.02
|19:00
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Локомотив – Динамо М
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