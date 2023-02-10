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Сегодня, 10:04

Нападающий «Амура» Лихачев: «Когда конкуренты выигрывают, нас это подстегивает»

Нападающий «Амура» Лихачев рассказал о борьбе за выход в плей-офф КХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Амура» Ярослав Лихачев в интервью «СЭ» рассказал о борьбе хабаровчан за плей-офф после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:4).

— Начали игру с 2:0, чего не хватило, чтобы довести до победы?

— Думали, что игра на нашей стороне. Но после этого где-то неправильно сыграли, допустили ошибки и пропустили два быстрых гола. Так нельзя играть.

— Как ты решился на лакросс?

— Я в принципе часто пробую, мне кажется, это был самый близкий к голу за весь сезон. Где-то шайбу не поднимал, где-то улетала.

— Видели уже, что конкуренты выиграли?

— Да.

— Насколько нервирует эта гонка?

— Мы в целом не так часто смотрим в таблицу. На каждый матч выходим с задачей забрать два очка, а в конце дня уже смотрим в таблицу. Конечно, когда конкуренты выигрывают, нас это тоже подстегивает.

«Амур» занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 64 очка.

КХЛ
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