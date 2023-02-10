Нападающий «Амура» Ярослав Лихачев в интервью «СЭ» прокомментировал обмен российского нападающего Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс».

— Интересно будет посмотреть за связкой с Панариным. Он столько сезонов отыграл в «Сент-Луисе», еще и ассистентом был. Ну а что, неплохо, в Нью-Йорке поживет, поиграет за хороший клуб.

Также состав «Рейнджерс» пополнил защитник Нико Миккола. «Блюз» получили право выбора в первом и четвертом раундах драфта НХЛ-2024, а также форварда Сэмми Блэйя и защитника Хантера Скиннера.

Владимир Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 года. В этом сезоне у форварда 29 (10+19) результативных очков в 38 матчах.