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Ярослав Лихачев — о Тарасенко в «Рейнджерс»: «Неплохо, поживет в Нью-Йорке, поиграет за хороший клуб»

Нападающий «Амура» Лихачев прокомментировал обмен Тарасенко в «Рейнджерс»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Амура» Ярослав Лихачев в интервью «СЭ» прокомментировал обмен российского нападающего Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс».

— Интересно будет посмотреть за связкой с Панариным. Он столько сезонов отыграл в «Сент-Луисе», еще и ассистентом был. Ну а что, неплохо, в Нью-Йорке поживет, поиграет за хороший клуб.

Также состав «Рейнджерс» пополнил защитник Нико Миккола. «Блюз» получили право выбора в первом и четвертом раундах драфта НХЛ-2024, а также форварда Сэмми Блэйя и защитника Хантера Скиннера.

Владимир Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 года. В этом сезоне у форварда 29 (10+19) результативных очков в 38 матчах.

Владимир Тарасенко (хоккей)
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
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