Нападающий «Амура» Гребенкин получает около 130 тысяч рублей в месяц
Нападающий «Амура» Никита Гребенкин, арендованный у «Металлурга», сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:1).
По информации «СЭ», 19-летний форвард зарабатывает около 130 тысяч рублей в месяц. Зарплату Гребенкину выплачивает «Амур».
В текущем сезоне на счету форварда 17 (5+12) очков в 32 матчах регулярного чемпионата за хабаровчан.
«Амур» занимает девятое место на «Востоке» после 51 игры.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|53
|40
|13
|84
|2
|ЦСКА
|51
|34
|17
|73
|3
|Локомотив
|53
|31
|22
|69
|4
|Торпедо
|51
|32
|19
|68
|5
|Динамо М
|52
|30
|22
|68
|6
|Витязь
|51
|24
|27
|56
|7
|Спартак
|53
|23
|30
|53
|8
|Динамо Мн
|53
|21
|32
|53
|9
|Северсталь
|52
|20
|32
|51
|10
|Куньлунь
|53
|18
|35
|41
|11
|Сочи
|50
|6
|44
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|51
|30
|21
|68
|2
|Сибирь
|53
|32
|21
|68
|3
|Металлург
|51
|29
|22
|65
|4
|Авангард
|50
|30
|20
|64
|5
|Сал. Юлаев
|51
|27
|24
|63
|6
|Ак Барс
|51
|27
|24
|62
|7
|Адмирал
|53
|27
|26
|60
|8
|Трактор
|52
|22
|30
|51
|9
|Амур
|51
|22
|29
|50
|10
|Нефтехимик
|52
|23
|29
|49
|11
|Барыс
|53
|22
|31
|48
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
|18.01
|12:00
|
Амур – Адмирал
|3 : 1
|18.01
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|4 : 1
|18.01
|16:30
|
Авангард – Металлург
|- : -
|18.01
|19:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|18.01
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
Новости