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Сегодня, 17:52

Нападающий «Амура» Гребенкин получает около 130 тысяч рублей в месяц

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Амура» Никита Гребенкин, арендованный у «Металлурга», сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:1).

По информации «СЭ», 19-летний форвард зарабатывает около 130 тысяч рублей в месяц. Зарплату Гребенкину выплачивает «Амур».

В текущем сезоне на счету форварда 17 (5+12) очков в 32 матчах регулярного чемпионата за хабаровчан.

«Амур» занимает девятое место на «Востоке» после 51 игры.

КХЛ
ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
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9 Северсталь 52 20 32 51
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