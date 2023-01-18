Нападающий «Амура» Гребенкин получает около 130 тысяч рублей в месяц

Нападающий «Амура» Никита Гребенкин, арендованный у «Металлурга», сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:1).

По информации «СЭ», 19-летний форвард зарабатывает около 130 тысяч рублей в месяц. Зарплату Гребенкину выплачивает «Амур».

В текущем сезоне на счету форварда 17 (5+12) очков в 32 матчах регулярного чемпионата за хабаровчан.

«Амур» занимает девятое место на «Востоке» после 51 игры.