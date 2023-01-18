КХЛ: «Авангард» — «Металлург», «Ак Барс» — «Салават Юлаев» и другие матчи 18 января

Регулярный чемпионат КХЛ.

18 января, среда

12.00 (мск). «Амур» — «Адмирал»

15.30. «Сибирь» — «Нефтехимик»

16.30. «Авангард» — «Металлург»

19.00. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

19.00. «Витязь» — «Сочи»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут