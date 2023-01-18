Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:44

«Сибирь» на своем льду обыграла «Нефтехимик»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Сибирь» одержала победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

В составе команды из Новосибирской области отличились Никита Ефремов, Владимир Бутузов, Алексей Соловьев и Александр Шаров. Автором единственного гола у «Нефтехимика» стал Глеб Семенов.

«Сибирь» расположилась на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференции (68 очков). Клуб из Нижнекамска занимает 10-е место (49 очков).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Семенов — 1 (Назаров, Протапович), 26:31 — 0:1. Ефремов — 2 (Яковлев, Голубев), 28:56 — 1:1. Бутузов — 20 (бол., Овчинников, Шаров), 32:56 — 2:1. Соловьев — 1 (Сушко, Бек), 37:45 — 3:1. Шаров — 24 (п.в.), 59:37 — 4:1.

Вратари: Красоткин — Тихомиров (57:27 — 57:33, 57:51 — 59:37).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (6+19+9) — 20 (6+3+11).

Судьи: Васильев, Раминг.

18 января. Новосибирск. ЛДС Сибирь.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
3
Читайте также
Костомаров остается в тяжелом состоянии. Он в медикаментозной коме
Русский игрок НХЛ попал в скандал из-за радужной майки. Что теперь его ждет?
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
В Москве подросток умер от редкой формы бессонницы
В Польше обрисовали сценарий падения Варшавы в случае ответного удара РФ
Путин рассказал о ежегодном объеме производимых в РФ ракет ПВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» уволил Андрея Маркова

Нападающий «Амура» Гребенкин получает около 130 тысяч рублей в месяц
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 53 40 13 84
2 ЦСКА 51 34 17 73
3 Локомотив 53 31 22 69
4 Торпедо 51 32 19 68
5 Динамо М 52 30 22 68
6 Витязь 51 24 27 56
7 Спартак 53 23 30 53
8 Динамо Мн 53 21 32 53
9 Северсталь 52 20 32 51
10 Куньлунь 53 18 35 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 51 30 21 68
2 Сибирь 53 32 21 68
3 Металлург 51 29 22 65
4 Авангард 50 30 20 64
5 Сал. Юлаев 51 27 24 63
6 Ак Барс 51 27 24 62
7 Адмирал 53 27 26 60
8 Трактор 52 22 30 51
9 Амур 51 22 29 50
10 Нефтехимик 52 23 29 49
11 Барыс 53 22 31 48
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
18.01 12:00
Амур – Адмирал
 3 : 1
18.01 15:30
Сибирь – Нефтехимик
 4 : 1
18.01 16:30
Авангард – Металлург
 - : -
18.01 19:00
Ак Барс – Сал. Юлаев
 - : -
18.01 19:00
Витязь – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости