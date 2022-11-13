Панюков: «Молодые ребята привнесли свою энергию, движение»

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Панюков прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Где-то нам не хватило простоты в действиях, хладнокровия в завершении моментов.

— Команда вновь неудачно провела начало первого периода, в чем причина?

— Не знаю, может быть, нас излишне захлестывают эмоции, играем на атаку. А надо сыграть попроще, где-то сыграть на оборону в начале.

— Сегодня тренерский омолодил стартовый состав, как приняли ребят?

— Они привнесли свою энергию, движение. Все их поддержали, подбодрили, что-то подсказали. Нормально приняли, у нас единый коллектив.

— Они добавили скорости команде?

— Безусловно.

— По сравнению с Кубком Гагарина прошлого сезона «Авангард» сильно изменился?

— Думаю, нет.