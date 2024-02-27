Главный тренер «Куньлуня» Игнатьев: «Цели надо ставить реальные, но высокие»

Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев подвел итоги выступления своей команды в регулярном чемпионате КХЛ.

«Когда начинали сезон, цели ставили самые высокие. Тем более что для меня это первый сезон, который я провел в роли главного тренера. Задачи ставил самые высокие, перед собой прежде всего. Понятно, что выиграть Кубок Гагарина «Куньлуню» нереально, но, если не ставить высокие цели, то и добиться ничего нельзя, как показывает жизнь. Цели надо ставить реальные, но высокие», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

«Куньлунь» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции, не попав в плей-офф КХЛ. От минского «Динамо», которое замкнуло восьмерку сильнейших, клуб из Пекина отделили 13 очков.