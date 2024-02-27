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Сегодня, 17:57

Главный тренер «Куньлуня» Игнатьев: «Цели надо ставить реальные, но высокие»

Алина Савинова
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Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев подвел итоги выступления своей команды в регулярном чемпионате КХЛ.

«Когда начинали сезон, цели ставили самые высокие. Тем более что для меня это первый сезон, который я провел в роли главного тренера. Задачи ставил самые высокие, перед собой прежде всего. Понятно, что выиграть Кубок Гагарина «Куньлуню» нереально, но, если не ставить высокие цели, то и добиться ничего нельзя, как показывает жизнь. Цели надо ставить реальные, но высокие», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

«Куньлунь» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции, не попав в плей-офф КХЛ. От минского «Динамо», которое замкнуло восьмерку сильнейших, клуб из Пекина отделили 13 очков.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
Виктор Игнатьев
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
1. Металлург Мг - Амур
0 - 0
2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
1. Авангард - Лада
0 - 0
2. Авангард - Лада
0 - 0
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
0 - 0
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
1. Спартак - Северсталь
0 - 0
2. Спартак - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
0 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
1. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
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Сал. Юлаев – Трактор
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