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Сегодня, 10:28

Нападающий «Ак Барса» Галимов прокомментировал победу над «Нефтехимиком»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов подвел итоги победного матча с «Нефтехимиком» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ. В этой встрече форвард отметился одним голом.

Галимов отметил, что команда хотела закончить год на хорошей ноте.

— Хороший матч, мы сделали все как надо. Чуть-чуть ошиблись в большинстве, пропустили. Что касается моего гола, то просто бросил, шайба зашла в створ.

— Там был запрос со стороны гостей на взятие ворот, нервничали?

— Да, там было на грани. Видимо, судьи посчитали, что все было по правилам.

— Обрадовались? Шестая шайба в сезоне.

— Конечно, — цитирует Галимова Metaratings.ru.

«Ак Барс» набрал 51 очко в 45 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» находится на 11-й строчке (41 очко).

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-ak-barsa-galimov-rasskazal-ob-izmeneniyakh-v-komande-posle-naznacheniya-bilyaletdinova-217361/
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
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