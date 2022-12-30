Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:47

Дубль Дыняка принес «Ак Барсу» победу над «Нефтехимиком»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе казанской команды забитыми голами отметились Артем Галимов и Никита Дыняк, оформивший дубль.

Единственную шайбу за клуб из Нижнекамска забросил Максим Березин.

«Ак Барс» набрал 51 очко в 45 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» находится на 11-й строчке (41 очко).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Галимов — 6 (Семенов, Хенкель), 8:17 — 1:0. Березин — 2 (мен., Галимов, Гончаров), 9:36 — 1:1. Дыняк — 7, 30:40 — 2:1. Дыняк — 8 (п.в., Кателевский), 59:40 — 3:1.

Вратари: Мифтахов — Тихомиров (59:28 — 59:40).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 24 (11+9+4) — 16 (6+6+4).

Судьи: Белов, Мочалов.

30 декабря. Казань. Татнефть-Арена. 6144 зрителя.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
0
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Рейнджерс» в НХЛ: Овечкин не забил, а Шестеркин делал суперсейвы
Валиева покорила соцсети показательным номером в образе Уэнсдэй. Американцы в восторге
Правительство предложило прекратить действие в отношении РФ договоров Совета Европы
19FortyFive назвал ошибкой Вашингтона упущенный шанс договориться с Москвой
Зеленский заключил соглашение с финансовой компанией BlackRock
Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Московское «Динамо» обыграло «Сочи» и продлило беспроигрышную серию до шести матчей

Гол Брюквина в овертайме принес ЦСКА победу над «Локомотивом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 46 35 11 74
2 Локомотив 46 29 17 65
3 ЦСКА 44 28 16 61
4 Торпедо 45 28 17 59
5 Динамо М 45 26 19 59
6 Спартак 46 21 25 49
7 Витязь 45 20 25 48
8 Северсталь 45 18 27 46
9 Динамо Мн 46 17 29 43
10 Куньлунь 46 16 30 36
11 Сочи 44 5 39 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 45 28 17 62
2 Металлург 45 27 18 60
3 Авангард 45 27 18 58
4 Сибирь 47 27 20 57
5 Сал. Юлаев 45 23 22 55
6 Адмирал 46 25 21 55
7 Ак Барс 45 22 23 51
8 Трактор 46 19 27 44
9 Барыс 45 20 25 43
10 Амур 44 18 26 42
11 Нефтехимик 45 19 26 41
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 10:00
Амур – Динамо Мн
 - : -
3.01 14:00
Барыс – Металлург
 - : -
3.01 15:00
Автомобилист – Авангард
 - : -
3.01 17:00
Торпедо – Сочи
 - : -
3.01 17:00
Витязь – Куньлунь
 - : -
3.01 17:00
ЦСКА – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости