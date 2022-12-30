Дубль Дыняка принес «Ак Барсу» победу над «Нефтехимиком»
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
В составе казанской команды забитыми голами отметились Артем Галимов и Никита Дыняк, оформивший дубль.
Единственную шайбу за клуб из Нижнекамска забросил Максим Березин.
«Ак Барс» набрал 51 очко в 45 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» находится на 11-й строчке (41 очко).
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«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Галимов — 6 (Семенов, Хенкель), 8:17 — 1:0. Березин — 2 (мен., Галимов, Гончаров), 9:36 — 1:1. Дыняк — 7, 30:40 — 2:1. Дыняк — 8 (п.в., Кателевский), 59:40 — 3:1.
Вратари: Мифтахов — Тихомиров (59:28 — 59:40).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 24 (11+9+4) — 16 (6+6+4).
Судьи: Белов, Мочалов.
30 декабря. Казань. Татнефть-Арена. 6144 зрителя.
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