Кадейкин о поражении от «Авангарда»: «Мы вообще не очень здорово играем в буллитных сериях»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:3 Б).

— Думаю, что играли нормально, равный матч, — приводит слова Кадейкина официальный сайт клуба. — Нам, конечно, где-то не хватало ребят, которые травмированы, молодые много играют. Не думаю, что нужно на это оглядываться. Для всех это шанс себя проявить. Во втором периоде «Авангард» прибавил, и мы в двух голах соперника немного потеряли фокус. В первой шайбе был стандартный момент «два на два», но мы не разобрались, а во втором моменте надо было выводить шайбу. То, что встреча дошла до буллитов, считаю справедливым.

— Показалось, что ваша команда много внимания уделяла обороне собственных ворот...

— Мы оборонительная команда и стараемся надежно играть в защите. Это не зависит от того, с кем играем. Я бы не сказал, что сегодня встали у своих ворот. Мы и давили, и отбирали в зоне соперника. Во втором периоде у нас тоже были моменты после перехватов и прессинга. Сбалансированно сыграли.

— В чем феномен Мишурова? Он третий раз обыгрывает «Салават» на буллитах?

— Буллиты постоянно тренируем. Не знаю, в чем феномен. Мы вообще не очень здорово играем в буллитных сериях, хотя их отрабатываем. Голы-то мы забиваем, просто пока не идет.