Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:00

Чебыкин: «Если думать и жалеть себя, то обязательно наступит какой-нибудь спад»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Адмирала» Николай Чебыкин рассказал о главном секрете успеха дальневосточной команды в нынешнем сезоне.

— «Адмирал» — главная сенсация регулярки на Востоке. А вы сами удивлены результатам команды?

— Нет, не удивлен. Мы работали и шли к этому. Еще, правда, ничего толком не сделали, но я верю, что у нас все получится.

— Ключ к успеху «моряков» — строгая и жесткая система Леонида Тамбиева?

— Да, но еще одна важнейшая причина — наша вратарская линия. Это наш главный секрет.

— Игра Никиты Серебрякова в этом сезоне — откровение для вас?

— Мы давно знакомы с Никитой, оба динамовские воспитанники. Так что я ни капли не удивлен тому, что он показывает.

— Как удается в большей части матчей длинной регулярки играть с такой самоотдачей и так правильно?

— Влияет хорошая летняя подготовка. Кроме того, постоянное поддержание игрового ритма, игровой формы. Все через работу.

— И ведь вам не мешают постоянные перелеты, которые обычно к концу регулярки губили дальневосточные команды.

— Мы просто об этом не думаем. Если думать и жалеть себя, то обязательно наступит какой-нибудь спад. Лично я стараюсь не заморачиваться на этот счет.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/06/509488.html#
Николай Чебыкин
ХК Адмирал
0
Читайте также
Английская лига обвиняет «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях. Клубу грозит снятие очков
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник Никита Пивцакин покинул «Сочи»

Стала известна зарплата нападающего «Ак Барса» Кателевского
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 60 44 16 93
2 Торпедо 59 39 20 82
3 ЦСКА 59 37 22 81
4 Локомотив 61 36 25 80
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 59 31 28 70
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 60 20 40 45
11 Сочи 58 7 51 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 60 34 26 77
2 Сибирь 60 36 24 77
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Металлург 59 31 28 72
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 60 28 32 61
10 Барыс 62 26 36 59
11 Трактор 60 25 35 59
Результаты / календарь
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
7.02 15:30
Сибирь – Трактор
 - : -
7.02 17:00
Автомобилист – Витязь
 - : -
7.02 17:00
Металлург – СКА
 - : -
7.02 17:00
Сал. Юлаев – ЦСКА
 - : -
7.02 19:00
Локомотив – Амур
 - : -
7.02 19:00
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
7.02 19:00
Северсталь – Куньлунь
 - : -
7.02 19:00
Торпедо – Адмирал
 - : -
7.02 19:10
Динамо Мн – Спартак
 - : -
7.02 19:30
Динамо М – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости