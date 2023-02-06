Чебыкин: «Если думать и жалеть себя, то обязательно наступит какой-нибудь спад»
Нападающий «Адмирала» Николай Чебыкин рассказал о главном секрете успеха дальневосточной команды в нынешнем сезоне.
— «Адмирал» — главная сенсация регулярки на Востоке. А вы сами удивлены результатам команды?
— Нет, не удивлен. Мы работали и шли к этому. Еще, правда, ничего толком не сделали, но я верю, что у нас все получится.
— Ключ к успеху «моряков» — строгая и жесткая система Леонида Тамбиева?
— Да, но еще одна важнейшая причина — наша вратарская линия. Это наш главный секрет.
— Игра Никиты Серебрякова в этом сезоне — откровение для вас?
— Мы давно знакомы с Никитой, оба динамовские воспитанники. Так что я ни капли не удивлен тому, что он показывает.
— Как удается в большей части матчей длинной регулярки играть с такой самоотдачей и так правильно?
— Влияет хорошая летняя подготовка. Кроме того, постоянное поддержание игрового ритма, игровой формы. Все через работу.
— И ведь вам не мешают постоянные перелеты, которые обычно к концу регулярки губили дальневосточные команды.
— Мы просто об этом не думаем. Если думать и жалеть себя, то обязательно наступит какой-нибудь спад. Лично я стараюсь не заморачиваться на этот счет.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|3
|ЦСКА
|59
|37
|22
|81
|4
|Локомотив
|61
|36
|25
|80
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|59
|31
|28
|70
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|60
|20
|40
|45
|11
|Сочи
|58
|7
|51
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|60
|34
|26
|77
|2
|Сибирь
|60
|36
|24
|77
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Металлург
|59
|31
|28
|72
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|60
|28
|32
|61
|10
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|11
|Трактор
|60
|25
|35
|59
|7.02
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|7.02
|17:00
|
Автомобилист – Витязь
|- : -
|7.02
|17:00
|
Металлург – СКА
|- : -
|7.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|- : -
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|7.02
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.02
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|7.02
|19:00
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|7.02
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -