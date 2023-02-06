Защитник Никита Пивцакин покинул «Сочи»
Хоккейный клуб «Сочи» по взаимному соглашению сторон расторг контракт с защитником Никитой Пивцакиным, сообщает пресс-служба клуба.
В текущем сезоне 31-летний защитник принял участие в 50 матчах, в которых набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «-15».
Пивцакин в КХЛ также выступал за «Амур», «Спартак», «Металлург», «Авангард» и ЦСКА. Всего в лиге на его счету 545 матчей, в которых он набрал 103 (33+70) очка.
Источник: https://t.me/sochihc/7505
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|59
|37
|22
|81
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|61
|36
|25
|80
|5
|Динамо М
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|34
|25
|77
|6
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|7
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|58
|7
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|П
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|36
|24
|77
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|73
|4
|Металлург
|59
|31
|28
|72
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|60
|28
|32
|61
|10
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|11
|Трактор
|60
|25
|35
|59
Результаты / календарь
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10.02
11.02
12.02
13.02
|7.02
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|7.02
|17:00
|
Автомобилист – Витязь
|- : -
|7.02
|17:00
|
Металлург – СКА
|- : -
|7.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|- : -
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|7.02
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.02
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|7.02
|19:00
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|7.02
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -
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