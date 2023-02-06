Защитник Никита Пивцакин покинул «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» по взаимному соглашению сторон расторг контракт с защитником Никитой Пивцакиным, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 31-летний защитник принял участие в 50 матчах, в которых набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «-15».

Пивцакин в КХЛ также выступал за «Амур», «Спартак», «Металлург», «Авангард» и ЦСКА. Всего в лиге на его счету 545 матчей, в которых он набрал 103 (33+70) очка.