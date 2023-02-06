Чебыкин: «Если смотреть на бумагу, на громкие фамилии соперников, то ничего не получится»
Нападающий «Адмирала» Николай Чебыкин рассказал о целях команды на сезон.
— В какой-то момент регулярки «Адмирал» оказался буквально в шаге от первого места конференции. Не испугались тогда собственной прыти?
— Нет, такого точно не было. Мы не особо обращаем внимание на это в раздевалке. Просто стараемся каждый день честно выполнять свою работу и не заострять внимание на всем этом.
— У «Адмирала» вообще нет никакой робости перед топ-соперниками, излишнего уважения. Откуда такая уверенность у весьма скромной по составу команды?
— Если смотреть на бумагу, на громкие фамилии соперников, то ничего не получится. Все мы люди, вот и все. Это такая психология: выходишь и стараешься показывать все, на что способен, и не боишься выигрывать.
— Есть ли силы на финиш регулярки?
— Все нормально, в рабочем режиме. Все понимают важность концовки, очень хочется плей-офф. Мы идем к этому всю регулярку, и я думаю, что у нас все получится.
— Часто ли смотрите в таблицу, где нынче невероятная плотность?
— Нечасто, но знаю, что если одну-две игры проиграешь, то все может накрыться медным тазом.
— Хочется подняться повыше, или главное выйти в плей-офф, а с какого и места и на кого — без разницы?
— Наша задача — просто стараться набирать максимум очков в каждой оставшейся игре. При этом ясно, что плей-офф — первостепенная цель. «Адмирал» давно там не был, и мы должны туда попасть.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|3
|ЦСКА
|59
|37
|22
|81
|4
|Локомотив
|61
|36
|25
|80
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|59
|31
|28
|70
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|60
|20
|40
|45
|11
|Сочи
|58
|7
|51
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|60
|34
|26
|77
|2
|Сибирь
|60
|36
|24
|77
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Металлург
|59
|31
|28
|72
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|60
|28
|32
|61
|10
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|11
|Трактор
|60
|25
|35
|59
|7.02
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|7.02
|17:00
|
Автомобилист – Витязь
|- : -
|7.02
|17:00
|
Металлург – СКА
|- : -
|7.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|- : -
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|7.02
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.02
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|7.02
|19:00
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|7.02
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -