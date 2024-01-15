Набоков — о победе над «Спартаком»: «Хорошо вошел в игру, немало бросков партнеры ловили на себя»

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (6:2).

«Хорошо вошел в игру, много помогали партнеры по команде, немало бросков ловили на себя. Мы вытерпели на характере первый период, во втором уже начали играть в свою игру и забивать», — приводит слова Набокова ТАСС.

«Спартак» находится на четвертой строчке турнирной таблицы Западной конференции с 67 очками в 52 матчах.