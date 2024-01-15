Ковальчук — о поражении от «Металлурга»: «Не можем войти в зону, не выполняем установку тренера»
Форвард «Спартака» Илья Ковальчук подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:6).
«Первый период неплохо начали, были моменты, потом наступаем на одни и те же грабли. То, что было со СКА, то же самое сделали и в этот раз. У нас большинство, мы в зону не можем войти, не выполняем установку тренера. Про причины решения выбрать меня ассистентом капитана не знаю — я пришел в раздевалку, а у меня уже на майке эта буква была. Возможно, это из-за того, что много травмированных ребят. Локтионов ассистентом был. На самом деле неважно, у кого какая буква. Главное — выходить и показывать все на льду», — приводит слова Ковальчука ТАСС.
«Спартак» находится на четвертой строчке турнирной таблицы Западной конференции с 67 очками в 52 матчах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|52
|34
|18
|74
|2
|Авангард
|50
|34
|16
|71
|3
|Сал. Юлаев
|50
|31
|19
|65
|4
|Автомобилист
|52
|28
|24
|62
|5
|Трактор
|52
|28
|24
|61
|6
|Лада
|52
|25
|27
|61
|7
|Ак Барс
|50
|29
|21
|60
|8
|Сибирь
|52
|23
|29
|55
|9
|Нефтехимик
|52
|21
|31
|51
|10
|Амур
|50
|21
|29
|50
|11
|Адмирал
|50
|15
|35
|41
|12
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|51
|34
|17
|72
|2
|Локомотив
|50
|33
|17
|70
|3
|СКА
|51
|33
|18
|68
|4
|Спартак
|52
|30
|22
|67
|5
|Торпедо
|50
|29
|21
|61
|6
|Северсталь
|50
|25
|25
|57
|7
|ЦСКА
|49
|26
|23
|56
|8
|Динамо Мн
|49
|22
|27
|49
|9
|Витязь
|50
|16
|34
|38
|10
|Куньлунь РС
|52
|16
|36
|38
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|15.01
|16:30
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Барыс – Лада
|- : -
|15.01
|17:00
|
Автомобилист – ЦСКА
|- : -