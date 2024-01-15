Ковальчук — о поражении от «Металлурга»: «Не можем войти в зону, не выполняем установку тренера»

Форвард «Спартака» Илья Ковальчук подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:6).

«Первый период неплохо начали, были моменты, потом наступаем на одни и те же грабли. То, что было со СКА, то же самое сделали и в этот раз. У нас большинство, мы в зону не можем войти, не выполняем установку тренера. Про причины решения выбрать меня ассистентом капитана не знаю — я пришел в раздевалку, а у меня уже на майке эта буква была. Возможно, это из-за того, что много травмированных ребят. Локтионов ассистентом был. На самом деле неважно, у кого какая буква. Главное — выходить и показывать все на льду», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

«Спартак» находится на четвертой строчке турнирной таблицы Западной конференции с 67 очками в 52 матчах.