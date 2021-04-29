MVP Кубка Гагарина Толчинский спел «Выхода нет» на чествовании «Авангарда» в Омске
23:28
Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский под гитару спел песню группы «Сплин» «Выхода нет».
«Эксклюзивное выступление для омичей. Сергей Толчинский, ваши аплодисменты!» - говорится в посте в Instagram «Авангарда».
Ранее после решающего матча финала розыгрыша Кубка Гагарина хоккеист вышел к болельщикам, празднующим победу «Авангарда», и проскандировал оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА. «Омский «Авангард», омский «Авангард»! «***** коней, *****», — кричал хоккеист.
28 апреля «Авангард» обыграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина (4-2). Это первая в истории победа команды в турнире.
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