MVP Кубка Гагарина Толчинский спел «Выхода нет» на чествовании «Авангарда» в Омске

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский под гитару спел песню группы «Сплин» «Выхода нет».

«Эксклюзивное выступление для омичей. Сергей Толчинский, ваши аплодисменты!» - говорится в посте в Instagram «Авангарда».

Ранее после решающего матча финала розыгрыша Кубка Гагарина хоккеист вышел к болельщикам, празднующим победу «Авангарда», и проскандировал оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА. «Омский «Авангард», омский «Авангард»! «***** коней, *****», — кричал хоккеист.

28 апреля «Авангард» обыграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина (4-2). Это первая в истории победа команды в турнире.