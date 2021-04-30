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ЦСКА назван самым популярным хоккейным клубом в России

09:14
6 апреля. Санкт-Петербург. СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:5. Фото photo.khl.ru
6 апреля. Санкт-Петербург. СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:5. Фото photo.khl.ru
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ЦСКА является самым популярным хоккейным клубом в России, следует из опроса ВЦИОМ. В пятерку также вошли «Спартак», «Авангард», «Ак Барс» и СКА.

ЦСКА набрал 15 процентов голосов. У «Спартака» 4 процента. «Авангард», «Ак-Барс» и СКА имеют по 3 процента.

Опрос был проведен 28 апреля. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

Напомним, ЦСКА в финале Кубка Гагарина проиграл «Авангарду» со счетом 2-4 в серии.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры