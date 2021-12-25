Мозякин: «Пока мне нужно от хоккея отдохнуть»

Бывший нападающий сборной России и магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин заявил, что пока не планирует заниматься тренерской деятельностью.

«Пока мне нужно от хоккея отдохнуть, — цитирует ТАСС Мозякина. — Если говорить про дальнейшие планы, то про тренерскую деятельность пока не думал, хочется с семьей побыть, перезагрузиться, с детьми повозиться. О тренерской карьере сейчас у меня нет мыслей, но в будущем как вариант можно будет рассмотреть».

Бывший нападающий добавил, что вопрос с игровой карьерой решен окончательно.

«У меня были изначально разговоры по контракту, но то, что предлагали, я не видел смысла продолжать, — сказал Мозякин. — Последний год мучили травмы, и я решил, что хватит, игровую хоккейную карьеру я закончил окончательно. У меня была достаточно хорошая карьера, я ни о чем не жалею».

Мозякин завершил карьеру в 2021 году, за «Металлург» он выступал с 2011 года. В составе команды спортсмен стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), Мозякин является рекордсменом чемпионатов России и КХЛ по набранным очкам, заброшенным шайбам и голевым передачам.

Кроме того, он является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).