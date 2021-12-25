«Сибирь» продала все билеты на домашний матч против СКА
09:53
«Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ примет СКА.
Как сообщает Twitter клуба, на матч в Новосибирске проданы все билеты — 4600 (70 процентов от вместимости арены).
Матч «Сибирь» — СКА пройдет сегодня, 25 декабря и начнется в 13:30 мск.
?На сегодняшний матч все билеты проданы, а это 70% от вместимости ЛДС «Сибирь» — 4600 человек!— Hockey Club Sibir (@hcsibir) December 25, 2021
Рекорд сезона 2021/2022! ??
На трибунах будет жара ? pic.twitter.com/hHxstR564m
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