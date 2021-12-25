«Сибирь» продала все билеты на домашний матч против СКА

«Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ примет СКА.

Как сообщает Twitter клуба, на матч в Новосибирске проданы все билеты — 4600 (70 процентов от вместимости арены).

Матч «Сибирь» — СКА пройдет сегодня, 25 декабря и начнется в 13:30 мск.