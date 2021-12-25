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«Сибирь» продала все билеты на домашний матч против СКА

09:53
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«Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ примет СКА.

Как сообщает Twitter клуба, на матч в Новосибирске проданы все билеты — 4600 (70 процентов от вместимости арены).

Матч «Сибирь» — СКА пройдет сегодня, 25 декабря и начнется в 13:30 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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