Московское «Динамо» вывело нападающего Лилью из списка травмированных

Нападающий московского «Динамо» Якоб Лилья выведен из списка травмированных, сообщила пресс-служба клуба.

29-летний швед не играл с 19 января, когда вышел на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:0).

Лилья в нынешнем сезоне провел за «Динамо» 44 матча и набрал 22 (11+11) очка.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 79 очков в 60 матчах.