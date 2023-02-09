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Сегодня, 17:36

Московское «Динамо» вывело нападающего Лилью из списка травмированных

Мария Гусева
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Нападающий московского «Динамо» Якоб Лилья выведен из списка травмированных, сообщила пресс-служба клуба.

29-летний швед не играл с 19 января, когда вышел на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:0).

Лилья в нынешнем сезоне провел за «Динамо» 44 матча и набрал 22 (11+11) очка.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 79 очков в 60 матчах.

Источник: https://www.dynamo.ru/news/229954-terpenie_i__trud____dinamo___syigraet_v__yaroslavle
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