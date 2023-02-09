Сергей Коньков: «У СКА будет запредельный настрой. Думаю, что они сегодня смогут вырвать победу»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — СКА.
«У СКА будет запредельный настрой, потому что они проиграли в прошлом матче «Магнитке». Там у них не хватило времени на то, чтобы переломить ситуацию. До этого они обыгрывали «Ак Барс» очень ярко. Результат «армейцам» перед началом плей-офф необходим.
У «Автомобилиста» было не лучшее начало календарного года. Им нужно набирать очки и находить ту игру, которая позволит им в плей-офф побеждать. У СКА команда быстрее, в сегодняшней игре петербуржцы будут доминировать. Результат будет зависеть от того, смогут ли гости реализовать свои моменты и возможности. Думаю, что они сегодня смогут вырвать победу», — цитирует Конькова «РБ Спорт».
Игра пройдет сегодня, 9 февраля, в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.
СКА лидирует в турнирной таблице Запада, набрав 93 очка в 61 матче. «Автомобилист» идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции (75 очков в 59 играх).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|44
|17
|93
|2
|Локомотив
|62
|37
|25
|82
|3
|ЦСКА
|60
|37
|23
|82
|4
|Торпедо
|60
|39
|21
|82
|5
|Динамо М
|60
|35
|25
|79
|6
|Витязь
|60
|31
|29
|70
|7
|Динамо Мн
|61
|25
|36
|63
|8
|Северсталь
|60
|25
|35
|62
|9
|Спартак
|60
|25
|35
|58
|10
|Куньлунь
|61
|21
|40
|47
|11
|Сочи
|59
|7
|52
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|61
|35
|26
|79
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Автомобилист
|59
|33
|26
|75
|4
|Металлург
|60
|32
|28
|74
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|60
|31
|29
|71
|7
|Адмирал
|60
|30
|30
|69
|8
|Амур
|60
|28
|32
|64
|9
|Нефтехимик
|61
|28
|33
|61
|10
|Трактор
|61
|26
|35
|61
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|9.02
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|- : -
|9.02
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|- : -
|9.02
|17:00
|
Металлург – Витязь
|- : -
|9.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь
|- : -
|9.02
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|- : -
|9.02
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|9.02
|19:30
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|9.02
|19:30
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|9.02
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -