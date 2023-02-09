КХЛ: «Авангард» — ЦСКА, «Автомобилист» — СКА и другие матчи 9 февраля

Регулярный чемпионат КХЛ.

9 февраля, четверг

16.30 (мск) «Авангард» — ЦСКА

17.00 «Автомобилист» — СКА

17.00 «Салават Юлаев» — «Куньлунь»

17.00 «Металлург» — «Витязь»

17.00 «Трактор» — «Динамо» Минск

19.00 «Ак Барс» — «Амур»

19.30 «Нефтехимик» — «Адмирал»

19.30 «Северсталь» — «Торпедо»

19.30 «Сочи» — «Спартак»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут