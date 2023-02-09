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Сегодня, 08:55

КХЛ: «Авангард» — ЦСКА, «Автомобилист» — СКА и другие матчи 9 февраля

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Семен Чистяков и Павел Каранухов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

9 февраля, четверг

16.30 (мск) «Авангард» — ЦСКА

17.00 «Автомобилист» — СКА

17.00 «Салават Юлаев» — «Куньлунь»

17.00 «Металлург» — «Витязь»

17.00 «Трактор» — «Динамо» Минск

19.00 «Ак Барс» — «Амур»

19.30 «Нефтехимик» — «Адмирал»

19.30 «Северсталь» — «Торпедо»

19.30 «Сочи» — «Спартак»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 61 44 17 93
2 Локомотив 62 37 25 82
3 ЦСКА 60 37 23 82
4 Торпедо 60 39 21 82
5 Динамо М 60 35 25 79
6 Витязь 60 31 29 70
7 Динамо Мн 61 25 36 63
8 Северсталь 60 25 35 62
9 Спартак 60 25 35 58
10 Куньлунь 61 21 40 47
11 Сочи 59 7 52 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 61 35 26 79
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Автомобилист 59 33 26 75
4 Металлург 60 32 28 74
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 60 31 29 71
7 Адмирал 60 30 30 69
8 Амур 60 28 32 64
9 Нефтехимик 61 28 33 61
10 Трактор 61 26 35 61
11 Барыс 62 26 36 59
Результаты / календарь
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
9.02 16:30
Авангард – ЦСКА
 - : -
9.02 17:00
Автомобилист – СКА
 - : -
9.02 17:00
Металлург – Витязь
 - : -
9.02 17:00
Сал. Юлаев – Куньлунь
 - : -
9.02 17:00
Трактор – Динамо Мн
 - : -
9.02 19:00
Ак Барс – Амур
 - : -
9.02 19:30
Нефтехимик – Адмирал
 - : -
9.02 19:30
Северсталь – Торпедо
 - : -
9.02 19:30
Сочи – Спартак
 - : -
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