Московское «Динамо» стало обладателем Кубка Континента

Московское «Динамо» выиграло Кубок Континента, став победителем регулярного чемпионата КХЛ.

Бело-голубые гарантировали себе лидерство после поражения СКА от «Куньлуня» (2:3) в заключительном матче команд в регулярном чемпионате. С 96 очками команда Алексея Кудашова занимает первое место в турнирной таблице перед своим последним матчем в регулярке.

В первом раунде плей-офф бело-голубые сыграют с минским «Динамо». Серия стартует 1 марта в Москве.

«Динамо» становится обладателем Кубка Континента во второй раз. В первом случае московский клуб уже в первом раунде плей-офф проиграл ярославскому «Локомотиву» в сезоне-2013/14, став единственной командой, не дошедшей до второго раунда после победы в Кубке Континента.

Рекордсменом по числу завоеванных Кубков Континента является ЦСКА (6 побед). Трижды трофей выигрывал СКА. По разу побеждали «Салават Юлаев», «Авангард» и «Трактор».

Команда-победитель Кубка Континента только один раз выигрывала Кубка Гагарина — в сезоне-2018/19 оба трофея завоевал ЦСКА.