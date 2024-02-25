Московское «Динамо» стало обладателем Кубка Континента
Московское «Динамо» выиграло Кубок Континента, став победителем регулярного чемпионата КХЛ.
Бело-голубые гарантировали себе лидерство после поражения СКА от «Куньлуня» (2:3) в заключительном матче команд в регулярном чемпионате. С 96 очками команда Алексея Кудашова занимает первое место в турнирной таблице перед своим последним матчем в регулярке.
В первом раунде плей-офф бело-голубые сыграют с минским «Динамо». Серия стартует 1 марта в Москве.
«Динамо» становится обладателем Кубка Континента во второй раз. В первом случае московский клуб уже в первом раунде плей-офф проиграл ярославскому «Локомотиву» в сезоне-2013/14, став единственной командой, не дошедшей до второго раунда после победы в Кубке Континента.
Рекордсменом по числу завоеванных Кубков Континента является ЦСКА (6 побед). Трижды трофей выигрывал СКА. По разу побеждали «Салават Юлаев», «Авангард» и «Трактор».
Команда-победитель Кубка Континента только один раз выигрывала Кубка Гагарина — в сезоне-2018/19 оба трофея завоевал ЦСКА.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|67
|43
|24
|93
|2
|Авангард
|67
|43
|24
|92
|3
|Сал. Юлаев
|67
|41
|26
|88
|4
|Ак Барс
|67
|40
|27
|82
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|67
|36
|31
|78
|7
|Лада
|67
|31
|36
|76
|8
|Амур
|67
|29
|38
|70
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|67
|28
|39
|67
|11
|Адмирал
|67
|21
|46
|54
|12
|Барыс
|67
|20
|47
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|67
|45
|22
|96
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|67
|40
|27
|88
|5
|Северсталь
|67
|36
|31
|80
|6
|ЦСКА
|67
|34
|33
|75
|7
|Торпедо
|67
|34
|33
|74
|8
|Динамо Мн
|67
|31
|36
|67
|9
|Куньлунь РС
|67
|24
|43
|54
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|67
|20
|47
|47
|25.02
|14:30
|
Автомобилист – Локомотив
|2 : 0
|25.02
|17:00
|
Сочи – Нефтехимик
|2 : 5
|25.02
|17:00
|
Куньлунь РС – СКА
|3 : 2