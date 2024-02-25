Никишин обновил собственный рекорд результативности в регулярном чемпионате КХЛ

Защитник СКА Александр Никишин обновил рекорд результативности для российских защитников в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

22-летний игрок армейцев забросил шайбу в ворота «Куньлуня». Он набрал 56-е (17+39) очко в завершающемся регулярном чемпионате.

Таким образом, Никишин обновил собственный рекорд результативности для российских защитников в регулярном чемпионате КХЛ, который он установил в сезоне-2022/23, когда набрал 55 очков.