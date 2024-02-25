СКА проиграл «Куньлуню» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ
СКА не смог обыграть «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3. Встреча прошла на «СКА Арене».
За китайский клуб забили Колин Кэмпбелл, Девин Броссо и Цзян Фу. У армейцев отличились Борна Рендулич и Александр Никишин.
Для СКА это был заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ. Команда набрала 95 очков в 68 матчах и заняла второе место на «Западе». Таким образом, московское «Динамо» с 96 очками стало обладателем Кубка Континента.
«Куньлунь» 26 февраля встретится с «Витязем». Клуб находится на девятой строчке с 54 баллами в 67 матчах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
Голы: Кэмпбелл — 8, 20:14 — 1:0. Броссо — 23 (Кейн, Мойл), 36:27 — 2:0. С. Фу — 13 (П. Фу), 40:13 — 3:0. Рендулич — 20 (Никишин, Сапего), 47:24 — 3:1. Никишин — 17 (бол., Толчинский), 53:49 — 3:2.
Вратари: Лазушин — Серебряков (52:52 — 53:49, 58:42).
Штраф: 7 — 5.
Броски: 28 (12+10+6) — 50 (20+12+18).
Судьи: Васильев, Раминг.
25 февраля. Санкт-Петербург. СКА Арена. 21228 зрителей.
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