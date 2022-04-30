Форвард ЦСКА Соркин заявил, что никто не знает секрет долголетия MVP Кубка Гагарина Попова

Нападающий ЦСКА Максим Соркин ответил на вопросы корреспондента «СЭ» после седьмого матча финала Кубка Гагарина, в котором армейцы обыграли «Металлург» (4:1).

— Что чувствуете после завоевания Кубка?

— Пока не верится, надо с этим переспать. Мы сделали большое дело всей командой.

— Как смогли совершить камбэк?

— Верили. Серия все-таки до четырех побед. А победа в пятом матче, когда мы выиграли в овертайма, дала толчок.

— Вы играли в тройке с Поповым. Насколько для молодого игрока было сложно с ним сыграться?

— Это было почетно с ним играть. А потом уже привык — все равны на льду.

— В чем его секрет? Бегает быстрее всех в ЦСКА.

— Никто не знает, даже он, мне кажется, сам не знает.