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Сегодня, 10:39

Морозов рассказал о посещаемости матчей первого раунда плей-офф КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что посещаемость матчей первого раунда плей-офф составила более 90 процентов. Первый раунд Кубка Гагарина прошел с 29 февраля по 12 марта.

«Мы следили после пандемии, как люди возвращались. Сейчас хоккей стал более непредсказуемым, клубы устраивают разные развлечения на аренах, работают для болельщиков, делают match day интереснее для всей семьи: детей, мужчин и женщин, молодежи. Поэтому после пандемии трибуны собирают все больше зрителей. Сейчас посещаемость первого раунда составила более 90 процентов, были установлены рекорды лиги по средней заполняемости, по средней и общей посещаемости», — приводит слова Морозова ТАСС.

Во втором раунде плей-офф сыграют «Динамо» (Москва) — «Трактор», «Металлург» — «Спартак», «Авангард» — «Локомотив», СКА — «Автомобилист».

Источник: ТАСС
Алексей Морозов (хоккей)
КХЛ
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Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала Счет в серии
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 0
1. СКА - Автомобилист
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4. Автомобилист - СКА
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Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
0 - 0
1. Металлург Мг - Спартак
0 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
0 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
0 - 0
4. Спартак - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 0
1. Динамо М - Трактор
0 - 0
2. Динамо М - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Динамо М
0 - 0
4. Трактор - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 0
1. Авангард - Локомотив
0 - 0
2. Авангард - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - Авангард
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4. Локомотив - Авангард
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
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3. Амур - Металлург Мг
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5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
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4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
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1 - 4
5. СКА - Торпедо
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Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
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Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
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5. Авангард - Лада
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
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Локомотив - ЦСКА
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