«Авангард» вывел Телегина из списка травмированных

Форвард «Авангарда» Иван Телегин выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба КХЛ.

Последний раз 32-летний россиянин выходил на лед в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:4). Игрок пропустил матчи первого раунда плей-офф.

В текущем сезоне Телегин провел 26 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков.