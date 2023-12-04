Морозов рассказал, что четыре клуба КХЛ не дотягивают до пола зарплат
Президент КХЛ Алексей Морозов высказался касательно пола зарплат в лиге.
«Все клубы действуют в рамках регламента. Как вы знаете, с этого года у нас появилось новое правило — при заявке на чемпионат иметь уже 85% от пола зарплат, и оно было выполнено. Мы оставили возможность, чтобы они в ходе сезона могли, если надо, усилиться, кроме того, часть зарплатной ведомости заполняется игроками, которые не являются игроками основной команды, но периодически в нее поднимаются. Сейчас четыре клуба не дотягивают до пола, но уже предпринимают активные действия, чтобы к концу сезона, когда в итоге окончательно подсчитывается факт выполнения норматива, соответствовать ему», — приводит ТАСС слова Морозова.
Также он отметил, что на следующий год пол зарплат в КХЛ вырастет. В текущем сезоне нижний уровень зарплат для клубов лиги составляет 405 миллионов рублей.
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|15
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|19
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|5
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|23
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|Трактор
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|18
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|Автомобилист
|39
|19
|20
|42
|8
|Сибирь
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|17
|22
|41
|9
|Амур
|38
|15
|23
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|14
|24
|36
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|36
|11
|25
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|38
|25
|13
|53
|2
|Спартак
|39
|24
|15
|52
|3
|Локомотив
|37
|24
|13
|51
|4
|СКА
|37
|24
|13
|48
|5
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|6
|ЦСКА
|37
|20
|17
|42
|7
|Северсталь
|37
|16
|21
|38
|8
|Динамо Мн
|37
|16
|21
|36
|9
|Куньлунь РС
|40
|14
|26
|33
|10
|Сочи
|38
|14
|24
|31
|11
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|4.12
|16:30
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Авангард – Амур
|2 : 1