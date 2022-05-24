Молодой вратарь из СКА признался, что мечтает познакомиться с Сергеем Бобровским

Вратарь СКА-1946 и молодежной сборной России Сергей Иванов в интервью «СЭ» рассказал о голкиперах, за игрой которых он следит.

— Кто из вратарей вам симпатичен?

— Много кто. Стараюсь у каждого подмечать что-то для себя. В НХЛ наши парни здорово играют, проводят блестящие сезоны. Сорокин, Шестеркин, Варламов, Бобровский — вратари топ-уровня. Они много где поиграли, и у них есть чем поучиться.

— Василий Кошечкин из «Металлурга» провел невероятный плей-офф в 39 лет. Вы в шоке?

— Василий — большой мастер. Посчитайте, сколько он лет в хоккее. Он знает, как играть в плей-офф. Его игра — огромный плюс для «Магнитки». Василий провел хороший сезон. Он великий вратарь.

— В Магнитке подглядывали за ним на тренировках?

— Тогда я еще был маленьким, скажем так. Смотрел за ним только на матчах КХЛ. Подмечал его психологию. Это сильная сторона Василия, за счет которой он играет на высоком уровне долгие годы.

— С кем бы из вратарей вы бы познакомились и поужинали, если бы вам предложили такую возможность?

— Хотел бы со всеми пообщаться.

— А если выбрать одного?

— Тогда выберу Сергея Бобровского. Мне он очень симпатичен. Когда я играл в Тюмени и Магнитке, много следил за ним. Пытался даже применять его технику. Со временем понял, что у каждого свой стиль — что подходит одному вратарю, другому может не подойти. Но я бы встретился и поговорил с Сергеем.