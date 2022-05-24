Вратарь системы СКА рассказал, почему не любит лакросс-голы Мичкова

Голкипер системы СКА и одноклубник Матвея Мичкова Сергей Иванов в интервью «СЭ» рассказал о том, как форвард тренирует свой знаменитый трюк.

— Вы играете в одной команде с Матвеем Мичковым. Пропускали от него лакроссы?

— Только на тренировках, когда он их отрабатывает. Мучаемся вот с ним.

— Почему мучаетесь?

— Потому что клюшкой постоянно прилетает по голове. Это, конечно, неприятный момент. Но ничего, главное, чтобы в играх забивал такие штуки, а мы потерпим.

— Как надо действовать вратарю, чтобы не пропускать лакросс? Оставить плечо у штанги и не опускаться на колени?

— Много тонкостей. Когда в финале мы играли с «Красной Армией», Кирилл Самсонов в первый раз оставил ловушку — и Матвей попал в нее. Но во втором моменте закинул чуть ниже, и вратарь не среагировал. Универсального приема нет. Каждый играет по-своему: кто-то подставляет голову, кто-то — плечо.

— Для вратаря лакросс — обидный гол?

— Не сказал бы. Это показатель мастерства игрока. Гол есть гол. Неприятно в любом случае. Нам, вратарям, надо собраться вместе, изучить этот прием и придумать, как не пропускать лакроссы.

— Мне лакроссы кажутся немного читерскими голами. Клюшка-то на уровне перекладины. Пара сантиметров выше — и это остановка игры.

— Конечно. И вратарю можно попасть в голову. Надеюсь, что введут правило и за подобные действия будут давать две минуты. Потому что это опасно. Можно заехать клюшкой по голове вратарю. Когда забил — другое дело. А игрок, когда промахивается и просто долбит вратарю по шлему, — это неприятно. Говорю как вратарь.

— Неудачные попытки лакросса в игре могут вас разозлить?

— В игре надо все равно оставаться хладнокровным. Но это неприятно. Даже на тренировке. Стоишь — и прилетает тебе клюшкой в шлем. Конечно, для хоккея — это что-то новое. Игроки получили плюс один финт в их копилку навыков.

— Матвей спрашивал, как лучше исполнять лакросс?

— А у него и без моих подсказок получается забивать. Не говорим с ним об этом.