Вратарь системы СКА рассказал, почему не любит лакросс-голы Мичкова
Голкипер системы СКА и одноклубник Матвея Мичкова Сергей Иванов в интервью «СЭ» рассказал о том, как форвард тренирует свой знаменитый трюк.
— Вы играете в одной команде с Матвеем Мичковым. Пропускали от него лакроссы?
— Только на тренировках, когда он их отрабатывает. Мучаемся вот с ним.
— Почему мучаетесь?
— Потому что клюшкой постоянно прилетает по голове. Это, конечно, неприятный момент. Но ничего, главное, чтобы в играх забивал такие штуки, а мы потерпим.
— Как надо действовать вратарю, чтобы не пропускать лакросс? Оставить плечо у штанги и не опускаться на колени?
— Много тонкостей. Когда в финале мы играли с «Красной Армией», Кирилл Самсонов в первый раз оставил ловушку — и Матвей попал в нее. Но во втором моменте закинул чуть ниже, и вратарь не среагировал. Универсального приема нет. Каждый играет по-своему: кто-то подставляет голову, кто-то — плечо.
— Для вратаря лакросс — обидный гол?
— Не сказал бы. Это показатель мастерства игрока. Гол есть гол. Неприятно в любом случае. Нам, вратарям, надо собраться вместе, изучить этот прием и придумать, как не пропускать лакроссы.
— Мне лакроссы кажутся немного читерскими голами. Клюшка-то на уровне перекладины. Пара сантиметров выше — и это остановка игры.
— Конечно. И вратарю можно попасть в голову. Надеюсь, что введут правило и за подобные действия будут давать две минуты. Потому что это опасно. Можно заехать клюшкой по голове вратарю. Когда забил — другое дело. А игрок, когда промахивается и просто долбит вратарю по шлему, — это неприятно. Говорю как вратарь.
— Неудачные попытки лакросса в игре могут вас разозлить?
— В игре надо все равно оставаться хладнокровным. Но это неприятно. Даже на тренировке. Стоишь — и прилетает тебе клюшкой в шлем. Конечно, для хоккея — это что-то новое. Игроки получили плюс один финт в их копилку навыков.
— Матвей спрашивал, как лучше исполнять лакросс?
— А у него и без моих подсказок получается забивать. Не говорим с ним об этом.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4