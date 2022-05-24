«Надеюсь, за лакроссы будут удалять». Интервью с вратарем-талантом из СКА

Голкипер молодежной сборной России Сергей Иванов — о переходе из «Магнитки» в Петербург, голах Матвея Мичкова и подражании Бобровскому.

Сергей Иванов — один из самых талантливых вратарей 2004 года рождения. Голкипер за карьеру сменил три школы (тюменскую и магнитогорскую), а сейчас созревает в системе петербуржцев. Вместе со СКА-1946 Иванов выиграл Кубок Харламова и мог бы поехать на юниорский чемпионат мира в составе сборной России. Но по известным причинам наша команда пропустила ЮЧМ. С Сергеем мы поговорили во время товарищеского турнира в Санкт-Петербурге, где он играл за российскую молодежку.

В интервью «СЭ» вратарь рассказал о пропущенном ЮЧМ, объяснил, почему переехал из Магнитогорска в Санкт-Петербург, готов ли он ко взрослому хоккею и поделился мнением о лакросс-голах Матвея Мичкова.

Хотели отомстить канадцам на ЮЧМ

— У вас получился насыщенный сезон: долгий плей-офф, победа в Кубке Харламова. Силы на сборную остались?

— Конечно. Сезон получился очень крутым. Много приятных моментов. Мы сплотились как команда, показали достойную игру, взяли кубок. Сейчас я в сборной. Играть за нее всегда приятно. Силы есть, а эмоций осталось меньше. Но надо играть за страну.

— Вратарям легче настраиваться на подобные турниры, согласны? Не важно, какой соперник, надо ловить шайбы, и все.

— Легче или нет — надо настраиваться на каждый матч одинаково, чтобы давать команде шансы на победу. Не важно, какой соперник против нас — взрослая сборная России или кто-то другой. Вратарю надо выполнять свою работу и играть только на победу.

— Для многих подобные матчи кажутся странными. Вы сами понимаете, для чего сборной играть сейчас?

— Это опыт для нас. Мы выходим против старших ребят. Турнир проводится для подготовки к молодежному чемпионату мира. Нас с него еще не сняли. Надеюсь, все будет хорошо и мы сыграем на МЧМ.

— Но на ЮЧМ россиян не пустили. Расстроились?

— Конечно. Хотелось сыграть и показать свои силы на этом значимом турнире. На прошлом ЮЧМ мы дошли до финала, выиграли серебро. Это дорогого стоит.

Сергей Иванов. ХК СКА-1946

— В этом году у нашей сборной собиралась крутая команда. Могли отомстить канадцам за прошлый финал.

— Мы хотели сделать это. Команда показала бы достойную игру. У нас были бы хорошие шансы на победу, но так сложились обстоятельства. Ждем следующих турниров.

— Долго думали об этом, когда узнали, что не поедете на ЮЧМ?

— Мы списались с парнями, обсудили, что турнира для нас не будет. Немного расстроились, но переживать времени не было. Шел плей-офф. Нам надо было настраиваться на каждый матч Кубка Харламова.

— Есть ли разочарование от того, что перед драфтом вы не сыграете на ЮЧМ?

— Скауты все равно работают и видят нас везде, где бы мы ни играли. В том числе на прошлых турнирах. Нам, кто ездил на прошлый ЮЧМ, повезло — мы получили большой опыт. Это огромный плюс для нас.

— Из-за всех событий изменился ли к вам интерес скаутов?

— Я этого не замечаю. Наша задача — играть в хоккей и показывать лучшие качества. А заметят или нет — не наше дело.

— Но мысли о драфте есть?

— Есть. Драфт — большое событие. Но у нас есть контракты. Мы настраиваемся в первую очередь на наши матчи.

— Следите, кто из топ-вратарей вашего года выходит на драфт?

— Сильно не слежу за этим, но в России, Финляндии и Швеции много хороших парней. Пока непонятно, кто окажется на драфте. Думаю, наши парни точно там будут.

Социальные сети — опасная вещь

— Роман Ротенберг говорил, что вы и Вячеслав Пекса — будущее нашей сборной. Что чувствуете, когда слышите подобные комплименты?

— Это круто и приятно. Но нам надо продолжать работать над собой и совершенствоваться, чтобы такие слова звучали чаще.

— Похвала не расслабляет?

— А она и не должна расслаблять. На таком уровне расслабляться нельзя. Расслабишься — и твое место займут другие. Конкуренция серьезная.

— Вратари всегда в центре внимания. Привыкли к этому?

— Конечно. Привыкал постепенно. Это приходит через опыт и игры. Задача вратаря — концентрироваться на моментах и ловить шайбы, не задумываясь о чем-то другом.

— Вы предпочитаете абстрагироваться от внимания или, наоборот, любите, когда вас обсуждают?

— Обсуждают и обсуждают — без этого никуда. Надо настраиваться на матчи, показывать хорошую игру и не задумываться о похвале или негативе. Просто играть в хоккей и наслаждаться этим.

— А негатива много?

— Хоккейный мир такой. Проиграл — пошел негатив. Выиграл — тебе все лавры. Нельзя сильно довольствоваться успехом. Сегодня ты победил, а завтра можешь проиграть.

— Сергей Бобровский рассказывал, что удалил Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) из-за того, что пять процентов негатива перекрывали весь позитив.

— Согласен. Социальные сети — опасная вещь. Я прочувствовал это на себе в нынешнем сезоне. Только перед плей-офф понял, что это вредит мне, и отошел от них. Сконцентрировался на игре, и это помогло.

Молодому вратарю надо больше играть

— Вы выиграли Кубок Харламова. Что для вас в личном плане станет успехом в следующем сезоне?

— Попробовать свои силы во взрослом хоккее: сыграть в ВХЛ и КХЛ, если получится. Буду работать, а дальше будет видно, как решат тренеры и руководство.

— Чувствуете, что готовы к уровню ВХЛ?

— Думаю, да. Все зависит только от меня. Если буду хорошо работать, то и ВХЛ, и КХЛ — все придет.

— В чем для вратаря разница между молодежным хоккеем и взрослым?

— В разных скоростях. В КХЛ игроки умнее и техничнее. Не просто так эта лига — главная в нашей стране. Скорости выше, игроки мыслят быстрее.

— Что лучше для вратаря: играть в «вышке» или тренироваться с командой КХЛ третьим голкипером?

— Чтобы развиваться, надо играть. Но в каких-то моментах, чтобы узнать всю кухню КХЛ изнутри, можно съездить с основной командой третьим вратарем. Это большой опыт, который поможет потом зайти в эту лигу. Но безусловно, молодому вратарю надо больше играть — неважно, в «вышке», КХЛ или МХЛ.

— Вы родились в городе Чернушка. Без интернета я не разобрался, где это.

— Это город в Пермском крае. Там я родился и жил семь лет. Пошел первый раз в секцию карате. С этим местом связано много воспоминаний.

— Перед хоккеем занимались карате?

— Недолго. Буквально пять месяцев. Потом еще играл в футбол и шахматы.

Сергей Иванов. Фото ХК СКА-1946 ХК СКА-1946

— Как вас увлек хоккей?

— Хоккеем занимался мой двоюродный брат. Мы с родителями решили попробовать. Пошли сначала в футбол, но остановились на хоккее. Два года я играл в нападении, был центральным форвардом. А вратарей в команде не хватало. Спросили: кто хочет стать вратарем? Мне дали ловушку и блин. Я попробовал, мне понравилось — и пошло-поехало.

— Первую экипировку выдали сильно уставшую?

— Конечно. Как сейчас помню, были щитки Reebok. Диваны такие тяжелые. Мы тогда не обращали внимания на форму, главное — играть в хоккей.

— Есть мнение, что родители многих детей, которых отдали в хоккей после побед сборной России на ЧМ-2008 и ЧМ-2009, вдохновились как раз золотыми медалями. У вас не так было?

— Нет. Скорее, повлияла победа тюменского «Рубина» в Кубке «Братины» в 2011 году. Тогда в команде играл вратарь Александр Судницын. Можно сказать, что он повлиял на мой приход в хоккей. У каждого свое. Одни смотрят на сборную и хотят стать такими же крутыми игроками. Другие — на свои клубы и мечтают стать похожими на местных хоккеистов.

— Судницын — один из тех, за кем вы следили в детстве?

— Безусловно. Он хорошо играл в ВХЛ, да и сейчас держит уровень в КХЛ.

— Из Чернушки в Тюмень вы переехали из-за хоккея?

— Нет. Папе было ближе ездить на работу. Так все удачно сложилось, и в хоккей меня отвели уже в Тюмени.

— Но переезд в Магнитогорск уже связан с хоккеем?

— Да. Надо было куда-то ехать, чтобы развиваться дальше. Поступило предложение из «Металлурга». Посоветовались с родителями и решили переехать в Магнитогорск. Подумали, что так будет лучше для развития, и не ошиблись. Переехала вся семья. Около трех месяцев я жил в интернате, но считаю, что, если есть возможность, семья должна жить с игроком. Так будет лучше для развития и моральной поддержки.

— В каком возрасте осознали, что хоккей — дело всей жизни?

— Даже не знаю. Наверное, после переезда в «Магнитку» появлялись такие мысли. Старался об этом не думать — просто играл в хоккей и кайфовал от нахождения на льду и в раздевалке с парнями.

— А были моменты, когда могли бросить хоккей?

— Нет, не помню такого.

У «Металлурга» одна молодежка, а в Санкт-Петербурге две команды МХЛ

— Ваш переход из «Магнитки» в СКА получился довольно громким.

— После Юношеских Олимпийских игр пришло предложение от СКА. Посовещались с родителями и решили, что в Санкт-Петербурге будет лучше для моего развития. Заранее не думали, будем связывать жизнь с «Магниткой» или нет. Просто поступило лучшее предложение, и мы переехали в Питер.

— Тот факт, что за последние годы мало выпускников школы «Магнитки» заходили в основу, подталкивал к смене клуба?

— Скорее, фактором стало то, что у «Металлурга» одна молодежка. А в Санкт-Петербурге две команды МХЛ. Здесь было больше шансов заиграть, чем в «Магнитке».

— Когда молодые игроки переходят в систему СКА, приходят смешанные мысли. С одной стороны — крутая организация. С другой — дикая конкуренция.

— Согласен, конкуренция серьезная. В системе клуба много вратарей, но я понимал, куда еду. Конкуренция — двигатель прогресса. В такой среде ты становишься только лучше. Конкуренция в СКА меня не смутила. Я был уверен в своих силах.

— После двух сезонов можно сказать, что вы сделали правильный выбор?

— Конечно. «Магнитка» много сделала для меня. Переход в «Металлург» — важный шаг, после которого я двинулся вперед. Спасибо Тюмени и Магнитке, но переход в СКА — правильный шаг, который был полностью оправдан.

— Один тренер вратарей говорил мне, что для юного голкипера период активного роста организма — самый сложный. Как вы справились с ним?

— Один с этим не справишься. Рядом должен быть опытный специалист. Мне повезло работать с хорошими тренерами вратарей на всем пути. Что в Тюмени, что в Магнитке, что сейчас в СКА. Важно, чтобы специалист направил молодого вратаря в правильное русло.

— Вы о технике?

— Техника — один из основных аспектов, но главное — психология. Тренер правильно готовит вратаря ментально ко взрослому уровню. Он же ставит технику: объясняет, как держать руки, как правильно толкаться и остальные тонкости.

— Техника закладывается в детстве?

— В детстве надо уделять много внимания катанию. Даже не столько ловле шайбы, сколько катанию. Существуют разные упражнения. В детстве я много катался. Продолжаю это делать и сейчас. Хоккей становится быстрее. Вратарь должен быть еще мобильнее и с каждым годом улучшать навыки, в том числе и катания. Только тогда придет успех.

— Помню, раньше был стереотип, что в ворота отправляют того, кто хуже всех катается.

— Нет. Вратари должны кататься лучше всех в команде. Много игровых ситуаций, где ты не справишься без катания.

Музыка — важная часть жизни

— В Санкт-Петербург вы переехали с родителями?

— Да. Поддержка очень нужна. Новый город, новая команда. Ко всему привыкаешь со временем. Когда есть тот, кто поддержит тебя дома, это сильно помогает. Очень благодарен родителям, что они всегда со мной.

— Новый город, Питер. Миллионник. Голова не закружилась?

— На самом деле — нет. Когда переехали, ходил только на арену и обратно домой. Потом со временем начал выбираться в центр, изучать город. Конечно, Санкт-Петербург — красивый город. Приятная обстановка.

— У вас в Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) только хоккейные фотографии. Неужели живете только игрой?

— Ха-ха, нет. Наверное, дело в том, что я не очень фотогеничный. Возможно, в ближайшее время какие-то фото появятся. Повторюсь, хотел отойти постепенно от соцсетей.

— Если не социальные сети, то чем займете свободное время?

— Ой, много чем. Надо развиваться, учить английский, играть в шахматы, читать интересные книги.

— Как с английским у вас?

— Учу потихоньку, запоминаю хоккейные фразы. Читаю статьи НХЛ. Пытаюсь улучшать уровень языка. Английский очень важен для всех.

Сергей Иванов. ХК СКА-1946

— Клубы, вечеринки — не для вас?

— Тусовки не очень люблю. Летом с друзьями, когда идет отпуск, можно отвлечься от хоккея — съездить на вечер пожарить шашлыки, попеть песни под гитару.

— А какие песни?

— Я сам играю на гитаре. От «Пачки сигарет» до Linkin Park — все играем и поем.

— Обширный репертуар.

— Да. Музыка для меня как хобби. Она меня настраивает, а могу с ее помощью отдохнуть. Это важная часть жизни.

— Сами учились играть на гитаре?

— Да, еще в детстве, когда переехали в Тюмень. Мой папа играл на гитаре, и он дал мне попробовать. А что там? Поставил пальцы так и так. Мне это нравится. Восемь лет уже играю на гитаре. Уроков никаких не брал. Сам нахожу на YouTube мелодии и разучиваю аккорды. Пока получается.

— Говорят, что человек с гитарой — всегда душа коллектива.

— Безусловно. Хотя в наше время эта фраза не всегда подходит. Не все выбирают такое времяпровождение. Но нам с друзьями нравится: кайфуем, наслаждаемся моментами.

— Я второй раз в Санкт-Петербурге, и мне все говорят: сходи на улицу Думскую. Вы там бывали? Что там?

— Не надо туда ходить (улыбается). Там проходят вечеринки, но туда лучше не ходить. Одному — точно.

Просмотр матчей — для меня это часть развития

— Школу вы оканчиваете в этом году?

— В следующем. Я взял отсрочку на год. Много моментов, которые надо решить летом. Времени на подготовку к экзаменам не останется. Поэтому решил перенести на год и спокойно все сдать через год.

— Ответственно относитесь к учебе?

— Учеба — важный этап жизни спортсмена, чтобы развиваться во всех направлениях. Надо сдавать ЕГЭ — учиться все равно придется.

— Дома хоккей часто смотрите или вам хватает своих матчей?

— Смотрю, конечно. Стараюсь не пропускать матчи НХЛ, когда играют вратари, которые мне нравятся. Следил за плей-офф КХЛ. Просмотр матчей — для меня это часть развития. Конечно, когда устаешь в сезоне или переживаешь спад, лучше немного отдохнуть. Но потом возвращаешься в русло и снова смотришь хоккей.

— Кто из вратарей вам симпатичен?

— Много кто. Стараюсь у каждого подмечать что-то для себя. В НХЛ наши парни здорово играют, проводят блестящие сезоны. Сорокин, Шестеркин, Варламов, Бобровский — вратари топ-уровня. Они много где поиграли, и у них есть чему поучиться.

— Василий Кошечкин из «Металлурга» провел невероятный плей-офф в 39 лет. Вы в шоке?

— Василий — большой мастер. Посчитайте, сколько он лет в хоккее. Он знает, как играть в плей-офф. Его игра — огромный плюс для «Магнитки». Василий провел хороший сезон. Он великий вратарь.

— В «Магнитке» подглядывали за ним на тренировках?

— Тогда я еще был маленьким, скажем так. Смотрел за ним только на матчах КХЛ. Подмечал его психологию. Это сильная сторона Василия, за счет которой он играет на высоком уровне долгие годы.

— С кем из вратарей вы бы познакомились и поужинали, если бы вам предложили такую возможность?

— Хотел бы со всеми пообщаться.

— А если выбрать одного?

— Тогда выберу Сергея Бобровского. Мне он очень симпатичен. Когда я играл в Тюмени и «Магнитке», много следил за ним. Пытался даже применять его технику. Со временем понял, что у каждого свой стиль — что подходит одному вратарю, другому может не подойти. Но я бы встретился и поговорил с Сергеем.

Вратарям надо изучить лакросс и придумать, как не пропускать

— Вы играете в одной команде с Матвеем Мичковым. Пропускали от него лакроссы?

— Только на тренировках, когда он их отрабатывает. Мучаемся вот с ним.

— Почему мучаетесь?

— Потому что клюшкой постоянно прилетает по голове. Это, конечно, неприятный момент. Но ничего, главное, чтобы в играх забивал такие штуки, а мы потерпим.

— Как надо действовать вратарю, чтобы не пропускать лакросс? Оставить плечо у штанги и не опускаться на колени?

— Много тонкостей. Когда в финале мы играли с «Красной Армией», Кирилл Самсонов в первый раз оставил ловушку — и Матвей попал в нее. Но во втором моменте закинул чуть ниже, и вратарь не среагировал. Универсального приема нет. Каждый играет по-своему: кто-то подставляет голову, кто-то — плечо.

— Для вратаря лакросс — обидный гол?

— Не сказал бы. Это показатель мастерства игрока. Гол есть гол. Неприятно в любом случае. Нам, вратарям, надо собраться вместе, изучить этот прием и придумать, как не пропускать лакроссы.

— Мне лакроссы кажутся немного читерскими голами. Клюшка-то на уровне перекладины. Пара сантиметров выше — и это остановка игры.

— Конечно. И вратарю можно попасть в голову. Надеюсь, что введут правило и за подобные действия будут давать две минуты. Потому что это опасно. Можно заехать клюшкой по голове вратарю. Когда забил, другое дело. А когда игрок промахивается и просто долбит вратарю по шлему, это неприятно. Говорю как вратарь.

— Неудачные попытки лакросса в игре могут вас разозлить?

— В игре надо все равно оставаться хладнокровным. Но это неприятно. Даже на тренировке. Стоишь — и прилетает тебе клюшкой в шлем. Конечно, для хоккея это что-то новое. Игроки получили плюс один финт в их копилку навыков.

— Матвей спрашивал, как лучше исполнять лакросс?

— А у него и без моих подсказок получается забивать. Не говорим с ним об этом.

— Мичкова сравнивают по таланту с Иваном Мирошниченко. У кого из них сложнее бросок?

— Иван бросает сильнее, а Матвей — точнее. Нельзя сравнивать их броски. У Матвея он более хитрый, у Ивана — плотный, сильный. Но оба парня хорошо бросают.

— Вы общаетесь с Иваном? Как его здоровье?

— Я писал ему, чтобы он быстрее поправлялся и выходил на лед. Сейчас, судя по его публикациям в социальных сетях, он идет на поправку. Дай бог, чтобы он выздоровел и поскорее вернулся к тренировкам и играм.

Сергей Иванов

Вратарь. Воспитанник тюменского «Рубина» и магнитогорского «Металлурга».

Родился 3 апреля 2004 года в городе Чернушка (Пермский край).

Игровая карьера: «СКА-Варяги» (2020/21), СКА-1946 (2021 — по н. в.).

Достижения: победитель Юношеской Олимпиады (2020), серебряный призер ЮЧМ (2021), обладатель Кубка Харламова (2022).