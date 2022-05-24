Вратарь Сергей Иванов в интервью «СЭ» рассказал о том, как сменил школу магнитогорского «Металлурга» на молодежную команду СКА.

— Ваш переход из «Магнитки» в СКА получился довольно громким.

— После юношеских Олимпийских игр пришло предложение от СКА. Посовещались с родителями и решили, что в Санкт-Петербурге будет лучше для моего развития. Заранее не думали, будем связывать жизнь с Магниткой или нет. Просто поступило лучшее предложение, и мы переехали в Питер.

— Тот факт, что за последние годы мало выпускников школы «Магнитки» заходили в основу, подталкивал к смене клуба?

— Скорее фактором стало то, что у «Металлурга» одна молодежка. А в Санкт-Петербурге две команды МХЛ. Здесь было больше шансов заиграть, чем в Магнитке.

— Когда молодые игроки переходят в систему СКА, приходят смешанные мысли. С одной стороны — крутая организация. С другой — дикая конкуренция.

— Согласен, конкуренция серьезная. В системе клуба много вратарей, но я понимал, куда еду. Конкуренция — двигатель прогресса. В такой среде ты становишься только лучше. Конкуренция в СКА меня не смутила. Я был уверен в своих силах.

— После двух сезонов можно сказать, что вы сделали правильный выбор?

— Конечно. «Магнитка» много сделала для меня. Переход в «Металлург» — важный шаг, после которого я двинулся вперед. Спасибо Тюмени и Магнитке, но переход в СКА — правильный шаг, который был полностью оправдан.