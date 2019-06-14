Младший сын Соколова утверждает, что его брат готовил ритуальное убийство

Арсений Соколов, младший сын бывшего вратаря сборной России Максима Соколова, на допросе рассказал, что его брат Максим готовил ритуальное убийство, сообщает телеграм-канал Mash.

Накануне сообщалось, Максим Соколов-младший убил свою мать кухонным ножом, а затем попытался убить и брата.

Арсений Соколов сообщил полицейским следующее: вчера около 13 часов в его комнату на втором этаже коттеджа зашел старший брат Максим с кухонным ножом в руках. Арсений в этот момент лежал на диване. Брат сначала стал его душить, а потом попытался ударить ножом.

Младший брат выбил нож ногой, выбежал во двор, перелез через забор и побежал к соседям. Вместе с одним из них, пенсионером Романом Гатченко, он пошел обратно, сперва взяв у него дома два ножа.

Там они нашли мертвую Ирину Соколову. Арсений потерял контроль и ударил брата в грудь и в шею. По его словам, Максим неделю назад говорил о ритуальном убийстве себя и всей семьи.

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