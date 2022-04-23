«Магнитка» громит оборону ЦСКА. Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд в эфире в 10.00 на YouTube-канале «СЭ» обсудят ключевые события финала Кубка Гагарина.

Главные темы:

— «Магнитка» переломила ход финала;

— Кошечкин переигрывает Федотова;

— может ли ЦСКА играть лучше;

— последние трансферные новости.