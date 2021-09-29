Минское «Динамо» внесло Мальте Стремвалля в список травмированных
13:35
Нападающий минского «Динамо» Мальте Стремвалль пополнил список травмированных, информирует пресс-служба клуба в Twitter.
Сообщается, что шведский форвард получил повреждение в концовке игры с «Амуром» (2:1). Кроме него восстанавливаются после травм Артем Демков, Сергей Кузнецов и Игорь Мартынов.
В нынешнем сезоне 27-летний Стремвалль провел 7 матчей и набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «-1».
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