Кристиан Томас переведен в список травмированных «Барыса»

Нападающий «Барыса» Кристиан Томас переведен в список травмированных, сообщает сайт клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний канадец в 8 матчах набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-5». В межсезонье он подписал с клубом одностороннее соглашение до 30 апреля 2022 года.

Ранее Томас уже выступал в КХЛ. Он провел два сезона в «Тракторе». Также форвард имеет опыт выступления в НХЛ в составе «Рейнджерс», «Аризоны» и «Монреаля».