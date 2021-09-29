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Кристиан Томас переведен в список травмированных «Барыса»

12:25
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Нападающий «Барыса» Кристиан Томас переведен в список травмированных, сообщает сайт клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний канадец в 8 матчах набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-5». В межсезонье он подписал с клубом одностороннее соглашение до 30 апреля 2022 года.

Ранее Томас уже выступал в КХЛ. Он провел два сезона в «Тракторе». Также форвард имеет опыт выступления в НХЛ в составе «Рейнджерс», «Аризоны» и «Монреаля».

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/khl-kristian-tomas-perevedyon-v-spisok-travmirovannyh/

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Александр Кравченко все материалы автора

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