Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву»

«Локомотив» дома одержал победу над минским «Динамо» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Ярославе.

В составе хозяев отличились нападающие Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Магнус Пяйарви и Павел Кудрявцев, защитники Максим Осипов и Якуб Накладал.

У «Динамо» по разу отличились форварды Теему Пулккинен, Райан Спунер и Александр Павлович.

Ярославцы с 37 очками занимают 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. Минская команда — 12-я строчка и 26 баллов.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Голы: Павлович — 2 (Еременко, Китаров), 2:57 — 0:1. Денисенко — 4 (Савченко, Да Коста), 13:08 — 1:1. Накладал — 5 (бол., Денисенко, Алексеев), 17:49 — 2:1. Кудрявцев — 9 (Пяярви-Свенссон, Ландер), 23:13 — 3:1. Спунер — 4 (Энрот, Пулккинен), 26:11 — 3:2. Пяярви-Свенссон — 4 (бол., Да Коста, Рафиков), 35:43 — 4:2. Пулккинен — 15 (бол., Демков, Спунер), 41:11 — 4:3. Осипов — 2 (Красковский, Полунин), 42:13 — 5:3. Каюмов — 7 (Коваленко, Алексеев), 54:04 — 6:3.

Вратари: Лазушин — Энрот.

Штраф: 15 — 40.

Броски: 33 (7+16+10) — 37 (14+15+8).

Судьи: Васильев, Гашилов.

29 ноября. Ярославль. «Арена-2000».

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