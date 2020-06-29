Минское «Динамо» подписало контракт с 18-летним вратарем
29 июня 2020, 16:14
Вратарь Алексей Колосов подписал контракт с минским «Динамо». Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на 2 года, сообщает официальный сайт клуба.
Минувший сезон 18-летний Колосов провел в составе молодежной сборной Белоруссии в экстралиге Б.
Также играл на домашнем молодежном чемпионате мира в дивизионе 1А. В 3 матчах турнира он отразил 93 процента бросков.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/aleksey-kolosov-podpisal-kontrakt-s-dinamo-minsk/
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