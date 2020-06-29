Минское «Динамо» подписало контракт с 18-летним вратарем

Вратарь Алексей Колосов подписал контракт с минским «Динамо». Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на 2 года, сообщает официальный сайт клуба.

Минувший сезон 18-летний Колосов провел в составе молодежной сборной Белоруссии в экстралиге Б.

Также играл на домашнем молодежном чемпионате мира в дивизионе 1А. В 3 матчах турнира он отразил 93 процента бросков.