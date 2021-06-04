Минское «Динамо» переподписало контракт с голкипером Колосовым на улучшенных условиях
16:54
Минское «Динамо» переподписало контракт с голкипером Алексеем Колосовым, сообщает официальный сайт клуба. При этом «Динамо» улучшило условия контракта вратарю.
Срок нового соглашения с 19-летним игроком рассчитан на один сезон.
В сезоне-2020/2021 Колосов провел 9 матчей в КХЛ, отразив 91,1% бросков при коэффициенте надежности 2,69.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/minskoe-dinamo-uluchshilo-usloviya-kontrakta-vrataryu-klubnoy-sistemy/
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