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Капитан «Авангарда» Емелин восстановился и начал подготовку к сезону

14:49
Алексей Емелин. Фото ХК "Авангард"
Алексей Емелин. Фото ХК &quot;Авангард&quot;
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Капитан «Авангарда» Алексей Емелин приступил к подготовке к новому сезону. Менеджер клуба Алексей Волков рассказал о состоянии хоккеиста.

«Алексей полностью восстановился от того случая, который с ним произошел, и сейчас он тренируется, готовится в штатном режиме к новому сезону. Он человек опытный, знает, как это делать и что нужно, чтобы подойти в оптимальной форме», — цитирует Волкова ТАСС.

Напомним, 5 апреля хоккеист почувствовал недомогание в три часа ночи после первого матча серии с казанским клубом. Практически сразу же его в сознании госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. Медики после получения анализов диагностировали у Емелина токсический шок печени, однако не определили его конкретную причину.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11565655

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