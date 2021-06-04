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Егор Рыков принял квалификационное предложение «Северстали»

16:57
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Защитник ЦСКА Егор Рыков принял квалификационное предложение от «Северстали», информирует Instagram клуба. 24-летний защитник перейдет в клуб за денежную компенсацию.

Ранее череповецкий клуб сделал предложение о контракте хоккеисту, который находится в статусе ограниченно свободного агента.

В минувшем сезоне Рыков набрал 9 (0+9) очков в 49 играх регулярного чемпионата. В плей-офф он провел 16 игр и отметился одной передачей.

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