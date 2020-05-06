Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство, сообщает РБК. Он был руководителем попечительского совета ХК «Сибирь» и генеральным спонсором «Ночной хоккейной лиги».

«Это правда, Босова нет в живых», — сказал один из знакомых бизнесмена.

Сообщается, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен.

Дмитрий Босов является владельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокугль». «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги». Его компании принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

Босов занимал 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes.